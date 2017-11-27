Всероссийский Дед Мороз посетит Нижний Новгород и вручит подарки в ТРК "Небо" 3 и 4 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Всероссийский Дед Мороз посетит Нижний Новгород и вручит подарки в ТРК "Небо" 3 и 4 декабря. Об этом пресс-служба торгового комплекса сообщила 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, 1 ноября команда телеканала НТВ вместе с всероссийским Дедом Морозом начала своe путешествие от Владивостока до Калининграда. Для всех взрослых и детей страны это стало настоящим подарком: ведь люди любого возраста обязательно верят в чудеса.

3 и 4 декабря зимний волшебник проведет в Нижнем Новгороде. В рамках своего пребывания в столице Приволжского федерального округа он встретится с ребятами из областного социального приюта для детей и подростков "Алый парус" и детского дома №1, а также придет в гости к семьям, которые писали ему свои письма.

В рамках благотворительной акции Дед Мороз вручит заветный подарок мальчику Артемию из многодетной семьи, письмо которого было выбрано редакцией канала НТВ как самое трогательное. Вручение состоится в кинотеатре "Империя Грeз" на пятом этаже ТРК "Небо".

3 декабря атриум торгово-развлекательного комплекса "Небо" превратится в настоящую сказку - для всех жителей города состоится веселый праздник. Веселые скоморохи, зимние конкурсы, смешные творческие задания — и традиционный большой хоровод вокруг eлки!



Всем гостям eлки Дед Мороз подарит сувениры с символикой резиденции в Великом Устюге.

Впереди Деда Мороза ожидают много дней путешествия, десятки городов от Иркутска до Великого Новгорода и тысячи километров волшебного поезда, нагруженного подарками.

"Мы очень рады встречать Всероссийского Деда Мороза в нашем торгово-развлекательном комплексе "Небо". Хочется каждому гостю торгового центра подарить настоящую сказку", - поделилась эмоциями директор по связям с общественностью ТРК "Небо" Анна Волкова.