Движение по Юбилейному бульвару перекроют в Нижнем Новгороде 3 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Согласно информации, в связи с проведением инклюзивного забега-эстафеты "Первый снег" с 8:00 до 18:00 3 декабря 2017 года движение транспорта по бульвару Юбилейный (от дома №16 до дома №31б) в Сормовском районе будет организовано с объездом зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.
Напомним также, что до 4 декабря будет закрыто движение на перекрестке ул. Б.Покровской и ул. Октябрьской в Нижегородском районе.
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