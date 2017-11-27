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Общество

Движение по Юбилейному бульвару перекроют в Нижнем Новгороде 3 декабря

01 декабря 2017 16:17  [66] Общество

Движение по Юбилейному бульвару перекроют в Нижнем Новгороде 3 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, в связи с проведением инклюзивного забега-эстафеты "Первый снег" с 8:00 до 18:00 3 декабря 2017 года движение транспорта по бульвару Юбилейный (от дома №16 до дома №31б) в Сормовском районе будет организовано с объездом зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.

Напомним также, что до 4 декабря будет закрыто движение на перекрестке ул. Б.Покровской и ул. Октябрьской в Нижегородском районе.

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