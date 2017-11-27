"ТНС энерго Нижний Новгород" проводит акцию "В Новый год – без долгов и пеней!" с 1 декабря Общество

ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" запускает для своих клиентов - физических лиц предпраздничную акцию "В Новый год – без долгов и пеней!" с 1 декабря 2017 года.

Как сообщила пресс-служба компании, акция направлена на снижение дебиторской задолженности за электроэнергию и поощрение добросовестных плательщиков. Она проводится по двум направлениям: списание пеней должникам, оплатившим задолженность, и вручение подарков наиболее добросовестным потребителям, своевременно оплачивающим потребленный ресурс.

Для списания пеней следует до 22 декабря 2017 года погасить задолженность за электроэнергию, оплатив счет за ноябрь текущего года, а также внести авансовый платёж за декабрь.

А клиенты "ТНС энерго НН", которые оплачивали вовремя и в полном объёме свои счета за электроэнергию с января по декабрь 2017 года, автоматически становятся участниками отбора лицевых счетов для получения подарков. Победителям будут вручены три сертификата на покупку бытовой техники на сумму 15 тысяч рублей и один сертификат на сумму 50 тысяч рублей.

Информация о победителях акции будет опубликована 31 января 2018 года на сайте "ТНС энерго НН".

Подробнее с условиями акции "В Новый год – без догов и пеней!" можно ознакомиться на сайте компании www.nn.tns-e.ru, в Центрах обслуживания клиентов (ЦОК), а также по телефону Единого контактного центра: (831) 233-09-70.

СПРАВКА:

ПАО "ТНС энерго НН" – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 33 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2016 года компанией было реализовано 9,4 млрд кВтч электрической энергии.

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Воронежская область), АО "ТНС энерго Карелия" (Республика Карелия), ОАО "ТНС энерго Кубань" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Республика Марий Эл), ПАО "ТНС энерго НН" (Нижегородская область), АО "ТНС энерго Тула" (Тульская область), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (Ростовская область), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Ярославская область), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (Новгородская область) и ООО "ТНС энерго Пенза" (Пензенская область).