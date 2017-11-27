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Общество

Выемка документации по ЕЦМЗ проходит в нижегородском лицее №38 1 декабря

01 декабря 2017 16:52  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выемка документации по ЕЦМЗ проходит в нижегородском лицее №38 1 декабря 2017 года.

Как стало известно НИА "Нижний Новгород", сегодня в лицее №38, расположенном в Сормовском районе, следователи, сотрудники прокуратуры и полиции проводят выемку документации, связанной с деятельностью МП "Единый центр муниципального заказа" (предприятие, в том числе, занимается поставками школьного питания).

В УМВД по Нижнему Новгороду агентству уточнили, что от них в лицее работают сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. В полиции назвали эти мероприятия "плановыми" и добавили, что более подробную информацию можно будет получить позднее.

Напомним также, что с 7 ноября повысилась стоимость питания в нижегородских школах. Решение было принято горадминистрацией.

Поздне комиссия Гордумы по соцполитике не стала рассматривать вопрос подорожания питания.

Соцкомитет Заксобрания в ноябре также счел нецелесообразным обращаться в прокуратуру и УФАС для проверки прозрачности системы поставок питания в школы и возможного конфликта интересов в деятельности ЕЦМЗ.

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