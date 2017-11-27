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Общество

Команды "Завода Красный Якорь" заняли первое и второе места в спартакиаде Канавинского района Нижнего Новгорода

01 декабря 2017 17:33  [53] Общество

Команды АО "Завод Красный Якорь" заняли первое место в соревнованиях по шахматам и второе место в соревнованиях по стрельбе на III Спартакиаде среди предприятий, организаций, учреждений, производственных и рабочих коллективов Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия 1 декабря 2017 года.

Мероприятия спартакиады, посвящённой предстоящему чемпионату мира по футболу, стартовали 22 сентября 2017 года и продлится до весны 2018 года. В соревнованиях принимают участие 15 команд.

Как сообщается в пресс-релизе, сотрудники "Завода Красный Якорь" на Спартакиаде соревнуются в семи видах спорта: плавании, шахматах, настольном теннисе, стрельбе, волейболе, дартсе и мини-футболе. В соревнованиях по шахматам заводская команда показала лучший результат и заняла первое место, в итоговой таблице соревнований по стрельбе – второе.

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