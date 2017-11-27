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Общество

ЦЛАТИ по ПФО запустит программу повышения квалификации для предпринимателей в сфере обращения с отходами с декабря 2017 года

01 декабря 2017 17:39  [159] Общество

Обучающий центр ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" запустит программу повышения квалификации "Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности" в декабре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО.

Как сообщается в пресс-релизе, программа рассчитана на работников и предпринимателей, связанных с решением вопросов по обеспечению экологической безопасности предприятия, ведением экологической документации, подготовкой материалов для оформления лицензий.

Занятия будут проводиться в группах и по индивидуальному графику ведущими специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО", а также экспертами, аккредитованными в области экологии.

По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца и знания, необходимые для успешного прохождения процедуры лицензирования.

Департамент напоминает, что с 1 июля 2015 года деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности подлежит обязательному лицензированию. При этом отмечается, что в большом количестве случаев низкий уровень подготовки предпринимателя и недостаточная проработка документации служат причиной для отказа в лицензировании бизнеса.

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