"Ростелеком" рассказал о способах защиты от киберугроз на конференции "Код информационной безопасности" в Нижнем Новгороде Бизнес

"Ростелеком" рассказал о способах защиты от киберугроз на конференции "Код информационной безопасности" в Нижнем Новгороде 30 ноября. Об этом пресс-служба компании сообщила 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, конференция является значимым событием в сфере информационной безопасности в регионе и призвана продемонстрировать новейшие решения в области управления информационной безопасностью и создать площадку для обмена опытом и мнениями представителей ИТ-компаний.

"Ростелеком" выступил спонсором секции о технических аспектах информационной безопасности, посвященной нюансам программных и аппаратных решений, представленных сегодня на рынке.

В ходе дискуссии ведущие представители отрасли обсудили главные тренды и события завершающегося года. Среди них названы блокчейн, импортозамещение в сфере ИТ, новые требования регулятора, а также вопросы, связанные с вирусами-шифровальщиками и кибертерроризмом.



Руководитель направления информационной безопасности МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Роман Жуков выступил с докладами "Кибер(без)опасность ближе, чем кажется" и "Кибератаки в современном мире: миф или реальность". Он рассказал о разработках компании в области сетевой безопасности, выводящих защиту бизнеса от внешних угроз на качественно новый уровень.

"В связи с актуальностью вопросов защиты конфиденциальных данных и противодействия утечкам информации в бизнес-среде мы наблюдаем заметный интерес к сервисной модели обеспечения информационной безопасности. В этом направлении "Ростелеком" предлагает широкий набор сервисов по обеспечению кибербезопасности. В том числе, функционал единого центра мониторинга и реагирования на инциденты (SOC, Security Operations Center), обеспечивающего надежную защиту ИТ-инфраструктуры организации любого масштаба", - отметил Жуков.

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