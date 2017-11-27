Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 1 по 8 декабря 2017 года Культура и отдых

Нижегородский государственный художественный музей Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

2 декабря - Выставка Елены Березиной "Wave art – искусство волны" (В экспозиции представлено более 50 живописных и графических произведений. Подавляющее большинство работ относится к периоду 2014-2017 годов, несколько произведений созданы ранее, в 2007-2008). В работах направления "Wave art" автор стремится передать то, что очень трудно определить словами. Через краски, линии и ритмы своих полотен Березина выражает особое ощущение мира, как некоего пространства, наполненного движением, выраженным в мотиве волны звука, цвета и света. Многие из работ, представленных на выставке, такие как "Праздник", "Танцующее пространство", цикл, посвященный "Временам года" Вивальди, навеяны музыкальными произведениями. Выставка открыта для посетителей со 2 декабря по 25 декабря 2017 года. (НГХМ, Кремль, 3). Начало в 10:00. (12+)



2 декабря - Драма_talk: программа off. Дания. Пьеса Каролине Сесилие Маллинг "За забором". Режиссёр Лев Харламов. По окончании читки - обсуждение пьесы и творческая встреча с автором. Каролине Сесилие Маллинг принадлежит к поколению драматургов, которое обрело собственный голос вслед за драматургическим прорывом девяностых. Каролине получила специальное драматургическое образование в Новой школе при Орхусском театре. Эта школа, созданная как экспериментальный проект в 1993 году, а с 2000 года финансируемая Министерством культуры Дании, вдохнула новую жизнь в национальную драматургию. Высшая Школа Экономики (Большая Печёрская, 25\12), аудитория 126. Начало в 19:00. (18+)



4 декабря - Выставка советских елочных игрушек. В читальном зале библиотеки будет стоять огромная елка, от пола до верхушки украшенная старинными елочными игрушками: флажками, картонажами, стеклярусом, стеклянными шарами и сосульками и, конечно, ватными фигурками. Податливый, так похожий на снег, удобный в работе материал позволял изготавливать большое количество фигурных, сюжетных игрушек, отражавших новую советскую тематику – румяных лыжников и конькобежцев, пограничников, полярников, пионеров, фигурки зверей и персонажей любимых детских сказок. Еще одним популярным видом ватной игрушки являлись изображения овощей, фруктов, грибов и ягод. (Районная библиотека им. Т. Г. Шевченко, пр-т Гагарина, д. 112). Начло в 10:00. (0+)



6 декабря - Выставка "Отвлечение от реальности". В экспозиции галереи будет представлено около сотни живописных произведений. Основой для визуальных экспериментов художников группы "Арт-бокс" является акцентированное внимание к внутреннему пространству живописной палитры, ее отличительным свойствам и параметрам. Визуализируя понятие поля и цветовых структур, участники экспозиции трансформируют абстрактные категории и превращают их в новые визуальные эксперименты. На вернисаже можно будет послушать авторские экскурсии художников. (Галерея FUTURO, ул. Рождественская, д.6). Начало в 19:00. (16+)