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Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нанесении ножевых ранений женщине в Нижнем Новгороде

02 декабря 2017 12:29  [68] Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нанесении ножевых ранений женщине в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Согласно информации, в дежурную часть отдела полиции 1 декабря 2017 года поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Орлова неизвестный в ходе внезапно возникшей ссоры во время распития спиртных напитков, нанес проникающее ножевое ранение женщине 1983 года рождения, после чего скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан ранее судимый за аналогичное преступление 50-летний житель Нижнего Новгорода. В настоящее время мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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