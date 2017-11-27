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БК "Нижний Новгород" проиграл саратовскому "Автодору" со счетом 75:84 на матче 2 декабря

03 декабря 2017 11:07  [74] Спорт

Баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" проиграл саратовскому "Автодору" со счетом 75:84 на выездном матче 2 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, на протяжении трех четвертей "Нижний Новгород" довольствовался ролью догоняющих. У нашей команды отчаянно не летело из-за дуги, а "Автодор" легко превращал ошибки гостей в очки в быстром отрыве. Только на старте четвертой четверти у нижегородцев прорезался бросок, благодаря чему они смогли сравнять счет - 63:63, однако рывок "Автодора" в заключительные минуты помог им довести матч до победного – 75:84.

Самым результативным игроком в составе "Нижнего Новгорода" стал Стеван Еловац с 25 очками.

"Хочу поздравить "Автодор" с победой. К сожалению, сегодня мы показали свой баскетбол только во второй половине. До большого перерыва приняли слишком много неправильных решений и не забили много открытых бросков. На этом уровне соперники серьезно наказывают за подобное. Если бы на протяжении всей встречи мы действовали так же, как во второй половине, то неизвестно, чем бы закончился матч. Создавали себе возможности для открытых бросков, но промахнулись 13 открытых трехочковых в первых двух четвертях. В этом и заключался ключ к сегодняшнему поражению. Продолжим вносить коррективы в свою игру и постараемся максимально быстро выйти на конкурентоспособный уровень", - подвел итоги игры главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.

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