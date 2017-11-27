Житель Сарова Нижегородской области обвиняется в призыве к действиям экстремистской направленности Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Сарова Нижегородской области обвиняется в призыве к действиям экстремистской направленности. Об этом СУ СК по региону сообщило 3 декабря 2017 года.

По версии следствия, с 5 мая 2014 года по 26 сентября 2016 года обвиняемый, находясь в своей квартире на ул. Курчатова, используя домашний компьютер, дважды размещал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте" звуковые аудиозаписи, которые содержат признаки побуждения к действиям, направленным на возбуждение ненависти, а также на унижение национального достоинства граждан.

В ходе предварительного расследования вину в совершенном обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина возбуждено по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.