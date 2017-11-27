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Общество

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за мокрого снега и гололеда в Нижегородской области 3 декабря

03 декабря 2017 12:00  [235] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за мокрого снега и гололеда в Нижегородской области 3 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в течение суток 3 декабря по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются сильный снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, метель, отдельные порывы южного, юго-западного ветра 15-20 м/с, ухудшение видимости. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

До вечера 3 декабря ожидается облачная погода. Временами осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега, метель. Ветер юго-западный 4-9 м/с, отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха в течение суток -3°...+2°С. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта.

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Теги:
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