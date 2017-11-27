Полиция задержала двух подозреваемых в краже одежды из спортивного магазина в Нижнем Новгороде жителей Ульяновска Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала двух подозреваемых в краже одежды из спортивного магазина в Нижнем Новгороде жителей Ульяновска. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, 23 ноября в полицию поступило заявление от персонала одной из торговых точек на пр. Ленина о краже четырех курток и трех пар кроссовок.

Позднее полиция установила подозреваемых – двух жителей Ульяновска 36 и 43 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). По данным УМВД, мужчины безработные, ранее были судимы за имущественные преступления.

В настоящее время они заключены под стражу. Часть похищенного возвращена магазину. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.