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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил "Спартаку" 3 декабря со счетом 2:4

04 декабря 2017 10:15  [76] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил "Спартаку" (Москва) в заключительном матче выездной серии 3 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Как сообщает пресс-служба "Торпедо", первый период нижегородцы провели с ощутимым игровым преимуществом. Первая шайба была в самом начале игры на счету Егора Дугина, реализовавшего большинство. После этого спартаковцы провели успешную контратаку и Илья Талалуев сравнял счёт. Но до перерыва игрок "Торпедо" Евгений Грачёв смог вывести команду вперёд.

Во втором периоде на 27-минуте форвард "Спартака" Артём Воронин реализовал контратаку в меньшинстве и вывел счёт на 2:2. До конца периода нижегородцы активно играли в нападении, но забить шайбу так и не удалось.

В третьем периоде москвичи на 7-й минуте вышли вперёд, шайбу в створ ворот снова забил Артём Воронин. После этого торпедовцы пытались спасти игру, заменив вратаря Станислава Галимова шестым полевым хоккеистом, но в итоге пропустили четвертую шайбу в пустые ворота. Счёт к концу игры – 4:2.

Следующий матч КХЛ "Торпедо" проведёт со "Слованом" (Братислава) 5 декабря в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в предыдущем матче с челябинским "Трактором" 30 ноября нижегородцы победили со счётом 2:1. Всего из пяти матчей выездной серии "Торпедо" одержало три победы и потерпело два поражения.

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