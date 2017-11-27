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Общество

Синоптики прогнозируют гололёд и снежные заносы на дорогах Нижегородской области 4-6 декабря

04 декабря 2017 10:37  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют гололёд и снежные заносы на дорогах Нижегородской области 4-6 декабря 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, в ближайшие три дня на фоне пониженного атмосферного давления в регионе прогнозируются временами осадки в виде снега, мокрого снега, также возможны гололедные явления, на открытых участках - метели, местами - снежные заносы.

Температура воздуха при юго-западном ветре днем 4 декабря -1…+2°, 5 декабря – 0…-3°, к 6 декабря подморозит до -2…-5°. Как предупреждает Гидрометцентр, ожидаются неблагоприятные условия на дорогах.

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