Синоптики прогнозируют гололёд и снежные заносы на дорогах Нижегородской области 4-6 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют гололёд и снежные заносы на дорогах Нижегородской области 4-6 декабря 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, в ближайшие три дня на фоне пониженного атмосферного давления в регионе прогнозируются временами осадки в виде снега, мокрого снега, также возможны гололедные явления, на открытых участках - метели, местами - снежные заносы.

Температура воздуха при юго-западном ветре днем 4 декабря -1…+2°, 5 декабря – 0…-3°, к 6 декабря подморозит до -2…-5°. Как предупреждает Гидрометцентр, ожидаются неблагоприятные условия на дорогах.