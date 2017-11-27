Последние новости рубрики Происшествия
04 декабря 2017 10:49  [26] Полиция задержала мужчину с 20 пакетиками наркотика на остановке в Павловском районе Нижегородской области
04 декабря 2017 09:24  [112] Полиция задержала двух подозреваемых в краже одежды из спортивного магазина в Нижнем Новгороде жителей Ульяновска
03 декабря 2017 11:46  [429] Водитель автобуса погиб в Воротынском районе Нижегородской области в ДТП вечером 2 декабря
02 декабря 2017 12:29  [221] Полиция задержала подозреваемого в нанесении ножевых ранений женщине в Нижнем Новгороде
01 декабря 2017 14:25  [210] Сторож предстанет перед судом по обвинению в убийстве в Дивеевском районе Нижегородской области
01 декабря 2017 12:37  [482] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Лысковском районе Нижегородской области Алексея Смирнова
01 декабря 2017 10:28  [356] Два пенсионера погибли при пожаре в Сарове в Нижегородской области
01 декабря 2017 09:55  [438] Более 20 человек было эвакуировано из-за пожара в доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 30 ноября
30 ноября 2017 14:00  [232] Нижегородец приговорен к семи годам за убийство женщины в Канавинском районе
30 ноября 2017 13:44  [408] Склон в районе набережной Феодоровского в Нижнем Новгороде размывается из-за прорыва водопровода
Происшествия

Полиция задержала мужчину с 20 пакетиками наркотика на остановке в Павловском районе Нижегородской области

04 декабря 2017 10:49  [26] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала мужчину с 20 пакетиками наркотика на остановке в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, ночью 30 ноября в селе Лаптево на остановке общественного транспорта полицейские задержали 28-летниего мужчину, у которого обнаружили 20 пакетиков с наркотическим средством. По данным МВД, мужчина официально не трудоустроен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Выставка личных вещей Валерия Чкалова
27 ноября 2017 13:56Выставка личных вещей Валерия Чкалова

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph