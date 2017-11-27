Полиция задержала мужчину с 20 пакетиками наркотика на остановке в Павловском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала мужчину с 20 пакетиками наркотика на остановке в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, ночью 30 ноября в селе Лаптево на остановке общественного транспорта полицейские задержали 28-летниего мужчину, у которого обнаружили 20 пакетиков с наркотическим средством. По данным МВД, мужчина официально не трудоустроен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).