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Происшествия

Житель Богородского района Нижегородской области подозревается в убийстве сожительницы

04 декабря 2017 11:55  [124] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Богородского района подозревается в убийстве сожительницы. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 4 декабря 2017 года.

По версии следствия, вечером 2 декабря 2017 года в постройке на придомовой территории домовладения в с. Оранки, между гражданскими супругами произошла ссора. Во время этой ссоры подозреваемый, обидевшись на оскорбления высказанные в его адрес, нанес сожительнице ножевое ранение в область шеи.

После совершенного он вызвал скорую помощь. Но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти 39-летнюю потерпевшую не удалось.

Уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение. Вину в совершении убийства он признал. Он трудоустроен, не судим.

Напомним, в ноябре житель Воротынского района Нижегородской области был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за причинение смерти сожительнице.

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