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Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода вывезли с улиц более 10 тысяч т снега 2-3 декабря

04 декабря 2017 12:27  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дорожные службы Нижнего Новгорода вывезли с улиц города более 10 тысяч т снега 2-3 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по работе со СМИ горадминистрации 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, за минувшие выходные на территории Нижнего Новгорода прошeл сильный снегопад, который длился с перерывами более 30 часов. Как сообщает горадминистрация, дорожные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, занимаясь устранением его последствий.

За выходные в Нижнем Новгороде выпало около 40% декабрьской месячной нормы осадков.

"В пятницу вечером состоялось совещание с главами администраций районов города. Бригады спецтехники и дорожные рабочие были заранее распределены по центральным улицам. Они занимались просыпкой и расчисткой основных магистралей, по которым движется общественный транспорт, уборкой остановочных павильонов и подходов к ним, а затем и подбором снега", - рассказали в департаменте.

Для обработки дорог использовано более 2,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. В уборке проезжей части и остановочных павильонов участвовало более 600 рабочих (513 человека трудились в дневную смену и 151 - в ночную). На дорогах города в среднем работало 247 единиц техники днем и 176 единиц – ночью.

"Напряженная ситуация сложилась утром 2 декабря на Мызинском мосту. Два дорожно-транспортных происшествия привели к образованию затора на самой переправе. Ситуацию усугубил грузовик с полуприцепом, который, по-видимому, шел с перегрузом и не смог подняться вверх, на улицу Ларина. При участии сотрудников ГИБДД ситуацию удалось нормализовать к 11 часам", - сообщила администрация Приокского района.

По прогнозам синоптиков, в течение суток в Нижнем Новгороде сохранится пасмурная погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит +1º…+3º.

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства подчеркнули, что спецтехника продолжит работу в усиленном режиме. Перед подрядными организациями поставлена задача вывезти максимально возможное количество снежных масс с улиц города в течение ближайших нескольких суток. Дорожные службы Нижнего Новгорода настоятельно просят нижегородцев не оставлять автомобили у обочин дорог в ночное время для того, чтобы тяжелая техника могла завершить свою работу по освобождению улиц от талого снега.

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