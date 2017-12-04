Аукцион по продаже администрацией города 7,76% акций ВЗАО "Нижегородская ярмарка" не состоялся Экономика

здание Нижегородской ярмарки Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Аукцион по продаже администрацией города 7,76% акций ВЗАО "Нижегородская ярмарка" не состоялся. Об этом сообщил зампредседателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Сергей Кашеваров на заседании комиссии Гордумы по имуществу 4 декабря 2017 года.

Торги должны были пройти 30 ноября 2017 года. По словам зампредседателя КУГИ, конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок. В 2018 году пакет акций муниципалитета планируется выставить на торги повторно.

Напомним, начальная стоимость пакета акций составляла 56,05 млн рублей. При этом уставный капитал ВЗАО - 53,53 млн рублей. Номинальная стоимость каждой из 10 тысяч 705 выпущенных акций - 5 тысяч рублей.

Гордума одобрила продажу на аукционе 7,6% ВЗАО "Нижегородская ярмарка" в феврале 2015 года. В январе 2017 года департаменту экономического развития нижегородской администрации было поручено организовать работу по оценке рыночной стоимости пакета акций.

Также напомним, что из бюджета области в 2017 году выделено около 170 млн рублей в создание мультимедийного музея "Россия - моя история" в здании "Нижегородской ярмарки". Открытие музея состоялось 4 ноября.

СПРАВКА:

ВЗАО "Нижегородская ярмарка": уставный капитал составляет 53,5 млн рублей. Основной вид деятельности: организация и проведение промышленно-художественных и иных выставок и ярмарок. Среднесписочная численность работающих на 1 января 2017 года: 195 человек.

Согласно годовому отчету за 2015 год, 68,82% акций принадлежит правительству Нижегородской области, 7,76% - администрации Нижнего Новгорода, 4,38% - ПАО "Сбербанк России", 3,38% - ООО "Управление имущественными комплексами".