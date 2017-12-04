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Общество

Больше 40 человек претендуют на места в молодежной администрации Дзержинска Нижегородской области

04 декабря 2017 13:00  [91] Общество

Фото: Администрация Дзержинска

Больше 40 человек претендуют на места в молодежной администрации Дзержинска Нижегородской области. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, 30 ноября в Дзержинске завершился приeм заявок в молодежную администрацию города. В период с 3 по 30 ноября была подана 41 заявка в орган молодежного самоуправления от учащихся школ, студентов организаций высшего и среднего профессионального образования, представителей работающей молодежи, а также от представителей различных молодежных организаций и сообществ Дзержинска.

В сообщении говорится, что в 15:30 5 декабря среднем зале городской администрации состоится первый этап отбора - заседание экспертного совета, в рамках которого пройдeт очная оценка кандидатов по следующим критериям: опыт и достижения кандидата, навыки самопрезентации, личные качества, планы кандидата по работе в молодежной администрации.

На первом этапе будет отобрано 10 членов молодежной администрации. Кроме того, экспертный совет примет решение о допуске остальных кандидатов ко второму этапу отбора – интернет-голосованию, которое будет проводиться с 7 по 15 декабря. Его итоги будут подведены 18 декабря 2017 года.

СПРАВКА:
Молодежная администрация Дзержинска – консультативно-совещательный орган при администрации города, который объединяет наиболее активных молодeжных лидеров города, готовых представлять молодeжь в деятельности органов местного самоуправления и реализовывать при поддержке администрации города свои общественно значимые проекты. В состав молодежной администрации входят 20 человек. Членами Молодeжной администрации могут стать представители молодeжи города в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие, обучающиеся или работающие на территории Дзержинска.

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