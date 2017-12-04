Кировчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве и краже в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Кировской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и краже в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 4 декабря 2017 года.

По версии следствия, в конце августа 2017 года в квартире на ул. Бориса Панина нетрезвый обвиняемый при ссоре с сожительницей сдавил ее шею руками и задушил 41-летнюю женщину. С целью сокрытия преступления, он отчленил от тела голову и вынес ее из квартиры. Голову он положил мусорный контейнер. Также он похитил из квартиры сотовый телефон, телевизор и паспорт погибшей, после чего скрылся.

Только 7 сентября 2017 года тело погибшей было обнаружено в квартире из-за сообщения соседей о наличии резкого запаха в подъезде.

Подозреваемый был задержан. Вину он признал в полном объеме, и был заключен под стражу. Уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п."в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ч.2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.