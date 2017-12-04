Суд завершил конкурсное производство в отношении компании "НижегородЛифтмаш" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Суд завершил конкурсное производство в отношении компании ООО "НижегородЛифтмаш" (Кстово, Нижегородская область). Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области 4 декабря 2017 года.



Согласно информации, это решение от 30 ноября 2017 года является основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника. Имущество "НижегородЛифтмаша" было распродано. На погашение требований кредиторов направлено почти 14 млн рублей. Еще 750 тысяч рублей пошло на судебные расходы. Счета компании закрыты.



Напомним, ООО "НижегородЛифтмаш" было признано банкротом в апреле 2017 года. Заявления о банкротстве подавал сам "НижегородЛифтмаш", а также московская компания "Универсал" (основной вид деятельности – оптовая торговля, в том числе оборудованием).



СПРАВКА:

Учредитель ООО "НижегородЛифтмаш" – ООО "Трансэнерго" (учредитель - Сергей Гончаров). Компания изготавливала лифты грузоподъемностью до 1000 кг и скоростью движения до 1,6 м/сек, а также комплекты модернизации, предназначенные для капитального ремонта.