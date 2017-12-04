Три лекции в рамках проекта "АкадемиУМ" пройдут в Нижнем Новгороде 7 декабря Общество

Три лекции в рамках социально-образовательного проекта "АкадемиУМ" пройдут в Нижнем Новгороде 7 декабря. Об этом управление по работе со СМИ горадминистрации сообщило 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, проект "АкадемиУМ" разработан и проводится при поддержке главы города Нижнего Новгорода и городской Общественной палаты совместно с Российским обществом "Знание" и Федеральным исследовательским центром "Институт прикладной физики Российской академии наук" (РАН).

Нижегородцам и гостям города старше 18 лет, желающим принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться на сайте www.akademium.info. Чтение лекций 19:00 7 декабря одновременно состоится сразу на трех площадках Нижнего Новгорода.

В фойе кинотеатра "Орленок" на ул. Большой Покровской, 39А ученый-химик, член-корреспондент РАН Игорь Федюшкин выступит по теме "Возвращение таблицы Менделеева".

В кино-концертном зале ГЦСИ "Арсенал" руководитель учреждения, искусствовед, почетный член Российской академии художеств Анна Гор расскажет о том, почему люди боятся современного искусства.

В актовом зале администрации Приокского района на пр. Гагарина, 148 председатель НОО "Федерация кудо России" Владимир Поддымников представит "Конструктор спортивных мероприятий".

Старт проекту "АкадемиУМ" дали глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко и Президент РАН Александр Сергеев 27 ноября 2017 года. В этот день в ГК "Ока" состоялись три лекции "Как собрать в точку квадриллион ватт энергии и спасти чью-то жизнь" (Артем Коржиманов, секция "Наука"); "Свой город" (Алик Якубович, секция "Культура") и "Основы сбалансированного питания" (Максим Матрос, секция "Здоровый образ жизни").

СПРАВКА:

Проект "АкадемиУМ" - это интерактивно-образовательная площадка, в рамках которой известные нижегородцы и гости города (ученые, представители культуры, искусства и спорта) проводят бесплатные сессии, лекции-семинары в формате TED.

Программа реализуется в целях организации дополнительного просвещения широкой аудитории на безвозмездной основе, популяризации науки, повышения культурного уровня и кругозора людей, развития взаимодействия власти, науки и общества.