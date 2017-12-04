Нижегородская администрация поддержала предложение депутатов об освобождении арендаторов имущества города от уплаты штрафов Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода поддержала предложение депутатов Гордумы Германа Карачевского (ЛДПР) и Сергея Кондрашова ("Единая Россия") об освобождении арендаторов имущества города от уплаты штрафов по договорам аренды. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комиссии Гордумы по имуществу 4 декабря 2017 года.

Администрация после соответствующего предложения депутатов в ноябре 2017 года разработала проект постановления "О поддержке арендаторов муниципального имущества и земельных участков". Согласно документу, комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) на основании обращений арендаторов (поступивших до 1 марта 2018 года) должен будет заключать соглашения о неприменении неустойки (штрафа, пеней), процентов по договорам аренды, если арендатор не имеет задолженности с начала действия договора.

В случае принятия постановление не будет распространять свое действие на неустойку и штрафы, уплаченные арендаторами до вступления правового акта в силу.

Напомним, что НООО "Новый город", руководителем которого является Герман Карачевский, занимается реставрацией и арендует у муниципалитета дом №1 по ул.Стрелка.