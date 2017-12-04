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Общество

Нижегородская администрация планирует направить 8,8 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

04 декабря 2017 14:24  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует направить 8,8 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы о правках в бюджет-2017, имеющемся в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

4 декабря 2017 года на заседании комиссии Гордумы по бюджету директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что доходную и расходную части бюджета планируется увеличить на 717,7 тысяч рублей – до 29,6 млрд рублей и 32,8 млрд рублей соответственно. Размер дефицита остается прежним - 3,2 млрд рублей.

Согласно проекту решения, 8,8 млн рублей будет выделено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 16 млн рублей – субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров, 20,9 млн рублей – на содержание и ремонт МКД, обслуживаемых МП "Городская управляющая компания", 5 млн рублей – субсидия "банно-оздоровительным предприятиям", 4,7 млн рублей – для проведения экспертизы по строительству дублера пр.Гагарина, 2,2 млн рублей – на оплату питания в детских садах, 600 тысяч рублей – на устранение деформаций автомобильных дорог в Зеленом городе в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив.

При этом 9,5 млн рублей снимается со статей расходов по закупке товаров для обеспечения муниципальных нужд, 11,5 млн рублей – с реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения (РАСЦО), 16,8 млн рублей – с процентных платежей по муниципальному долгу.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация заложила 50 млн рублей на строительство многоквартирных домов в 2018 году для продолжения работы по расселению жителей аварийного фонда.

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