Сложности выбора металлической двери

Раньше о статусе человека судили по двери в его дом или квартиру. Чем дороже и массивнее она была, тем богаче ее владелец. Сегодня надежное дверное полотно обеспечивает защиту имущества и находящихся внутри помещения людей. Поэтому при выборе этой детали стоит уделить внимание следующим аспектам:

Внешнему виду изделия;

Звукоизоляционным параметрам;

Качественным материалам и надежным замочным механизмам.

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Внешний вид дверного полотна.

Сегодня можно выделить два основных вида входных дверей: металлические и деревянные. Внешние параметры стальных конструкций можно выбрать самостоятельно. Сюда стоит отнести изделия с порошковым покрытием, кожей или заменителем, оформление панелями МДФ и так далее.

Используемое порошковое покрытие наносится в специальных условиях, поэтому на двери образуется надежный слой защиты, который отличается приятными внешними характеристиками. Как правило, производители располагают большим количеством шаблонов таких покрытий, предлагая клиентам богатую цветовую гамму. В качестве декора могут использоваться молдинги с разными рисунками и выштамповками.

Еще одними немаловажными критериями выбора входной металлической двери являются теплоизоляционные качества. Поэтому, выбирая изделие нужно уделить внимание следующим аспектам.

Тишина и сохранение тепла в доме зачастую зависит от наполнителей, которые используются внутри дверного полотна. Для этого чаще всего используется минеральная либо базальтовая вата. Плюсы этих компонентов в том, что они не подвержены возгоранию, отличаются хорошим уровнем шумозащиты и не впускают внутрь холод.

Чтобы выбираемая металлическая дверь соответствовала требуемым качественным характеристикам. Стоит осмотреть изделие на наличие щелей и перекосов. Именно они оказывают влияние на выход тепла и пропускание холодного воздуха внутрь помещения. В этом случае разумно использование силиконового уплотнителя.

От надежности используемого замкового механизма зависит неприступность двери перед злоумышленниками. Важно, чтобы дверь оборудовалась минимум двумя замками разного типа.