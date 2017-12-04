Назначение и принцип работы 3D-принтера

В последнее время 3D-принтеры стали важными атрибутами многих технических и производственных сфер. Кроме того, появились и компактные устройства, которые могут использоваться в домашних условиях. Далее в материале статьи разберемся с тем, какие возможности предоставляет человеку технология трехмерной печати.

Прежде всего, нужно разобраться с тем, для чего может использоваться 3D-принтер.

При помощи этого устройства можно создать не просто напечатанный на листе бумаги предмет или изделие, а получить настоящий трехмерный объект. Современные 3D-прентеры компании Form Labs помогут воплотить самые смелые задумки человека в реальность. Причем печать объекта производится на основе 3D-модели, которая была создана при помощи компьютера.

Процесс печати состоит из нескольких этапов, которым свойственно повторение через определенный временной промежуток. При этом на каждый предыдущий слой материала наносится следующий, и происходит это до тех пор, пока не выйдет готовое изделие.

В настоящее время использование возможностей трехмерной печати стало хорошей заменой мелкосерийному производству. При помощи 3D-принтера можно создавать полноценные объемные объекты. Причем существуют такие печатающие устройства, позволяющие справляться с предметами любой величины. К примеру, одной компанией разработан трехмерный принтер, который самостоятельно строит дом.

Сегодня такое оборудование может работать со всевозможными видами пластика, полимерными смолами и даже керамическими порошками.

Основными плюсами 3D печати является: простота, большая скорость проведения работ, относительно невысокая стоимость.

Чтобы попытаться создать любую 3D-модель вручную, может понадобиться несколько месяцев. В свою очередь, использование специального устройства не требуют использования ручного труда, так как весь процесс подготовки, а также всевозможные расчеты, выполняет техника. Это позволяет минимизировать расходы, связанные с разработкой и началом производства продукции.

И еще, ручной способ труда связан с допущением ошибок и всяческих погрешностей. При использовании качественной 3D-техники это почти полностью исключено.