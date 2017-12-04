Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по подозрению в ложном доносе о терракте в кремле Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по подозрению в ложном доносе о терракте в кремле. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, в Нижегородский районный суд поступили материалы уголовного дела, согласно которым, обвиняемый в сентябре 2017 года находился на садовом участке в СО "Ленинец-8" Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Со своего мобильного телефона он позвонил по каналу связи "112" и сообщил о заложенном взрывном устройстве и готовящемся взрыве на территории кремля.

Полученная информация была передана в ОП № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду. Учитывая, что взрыв в общественном месте создает опасность гибели людей, на территорию кремля прибыли сотрудники полиции и инспектора-кинологи со служебно-розыскными собаками с целью предотвращения акта терроризма. В ходе обследования территории кремля взрывного устройства обнаружено не было.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).

В ходе предварительного следствия мужчина заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.