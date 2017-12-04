Ксения Собчак
Фото: sobchakprotivvseh.ru
Открытие штаба Ксении Собчак в Нижнем Новгороде перенесено на 6 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба штаба 4 декабря 2017 года.
Согласно информации, 6 декабря Собчак откроет свой предвыборный штаб в Нижнем Новгороде, встретится со сторонниками и журналистами. "Проведет личные встречи с обманутыми дольщиками и со спортсменами из Заволжска (такого города нет в Нижегородской области, - прим. НИА "Нижний Новгород"), которые вынуждены готовиться к чемпионатам и олимпиадам в условиях полностью разрушенной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее открытие штаба планировалось 5 декабря.
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