Открытие штаба Ксении Собчак в Нижнем Новгороде перенесено на 6 декабря Политика

Ксения Собчак Фото: sobchakprotivvseh.ru

Открытие штаба Ксении Собчак в Нижнем Новгороде перенесено на 6 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба штаба 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, 6 декабря Собчак откроет свой предвыборный штаб в Нижнем Новгороде, встретится со сторонниками и журналистами. "Проведет личные встречи с обманутыми дольщиками и со спортсменами из Заволжска (такого города нет в Нижегородской области, - прим. НИА "Нижний Новгород"), которые вынуждены готовиться к чемпионатам и олимпиадам в условиях полностью разрушенной инфраструктуры", - говорится в сообщении.



Напомним, ранее открытие штаба планировалось 5 декабря.