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Культура и отдых

ЗС НО планирует подписать соглашение о сотрудничестве с нижегородским отделением Союза художников

04 декабря 2017 16:36  [95] Культура и отдых
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) планирует подписать соглашение о культурном сотрудничестве с нижегородским отделением Союза художников России. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента 4 декабря 2017 года.

4 декабря в Заксобрании состоялось открытие традиционной Рождественской выставки Союза художников России. Все 50 работ различных нижегородских художников объединены общей темой – зимы и новогоднего настроения. "Традиция выставлять в областном парламенте работы лучших мастеров-живописцев и фотохудожников существует уже более десяти лет. Однако до сих пор все экспозиции были персональными. В этот раз в экспозиции впервые были представлены живописные и графические работы сразу 24 нижегородских художников", - говорится в пресс-релизе.

Как отметила и.о. председателя областного Заксобрания Ольга Щетинина, парламент в ближайшее время планирует подписать соглашение о культурном сотрудничестве с Нижегородским отделением Союза художников России. "Это позволит организовывать различные вернисажи в помещениях Законодательного собрания. Подобное соглашение уже подписано с Русским музеем фотографии в сентябре текущего года. Уверена, что такое партнерство пойдет на благо ценителям искусства и, конечно, самим творцам", - отметила Ольга Щетинина.

В рамках церемонии открытия были награждены художники, чьи работы были представлены в областном парламенте в 2017 году.

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