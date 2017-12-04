Активисты из ЖК "Новинки Smart City" организуют пробег в нижегородском парке "Швейцария" 9 декабря Общество

Активисты из ЖК "Новинки Smart City" организуют пробег "Горькая дорога дольщика" в нижегородском парке "Швейцария" 9 декабря 2017 года. Об этом сообщает инициативная группа жителей 4 декабря.

Как сообщают активисты, мероприятие организовано, чтобы сохранить внимание общественности и чиновников в проблеме недостроенного жилого квартала "Новинки Smart City" и "поддержать общий боевой настрой". Пробег согласован с городской администрацией, он пройдёт 9 декабря с 10:00 до 12:00 в парке Швейцария" (у остановки "Медицинская"). "Пробег будет необычный: на пути дольщиков встретятся те же препятствия, что и в жизни. Они будут активно мешать вам добежать до финиша, но мы прошли это один раз, пройдем и второй", - рассказывают организаторы.

При этом в инициативной группе дольщиков отметили, что работы по созданию забора вокруг стройки ЖК, обещанные министерством строительства 23 ноября, так и не были начаты. "Помните, министр строительства Сыров на конференции пообещал возвести забор вокруг стройки к 20 декабря? Сегодня уже 4 декабря, но строителей так и не видно. Полагаю, что следующей причиной после "плохих дорог" будет выпавший снег. До конца срока осталось 16 дней, посмотрим, выполнят ли работу в обещанный срок", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 декабря министрой области и ПАО "Орелстрой" договорились о дальнейшем обсуждении проекта достройки объектов "Кварстрой НН" (в которые входит ЖК "Новинки Smart City").

Ранее, 23 ноября, состоялась пресс-конференция с представителями обманутых дольщиков, на которой облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов в нижегородском ЖК "Новинки Smart City". "На данный момент нет конкретных сроков по началу и завершению строительства, просто потому что это небыстрый процесс, и в одночасье все не решается. Мы обязательно составим дорожную карту, она и будет тем документом, в котором уже будут прописаны цифры и время", - сказал тогда и.о. замгубернатора Антон Аверин.