Комиссия по бюджету отложила обсуждение кандидатуры на пост зампредседателя КСП Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Комиссия по бюджету Думы Нижнего Новгорода отложила обсуждение кандидатуры замглавы администрации Кстова Валентины Шабалиной на пост зама председателя нижегородской контрольно-счетной палаты (КСП). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комиссии, 4 декабря 2017 года.

Председатель КСП Ирина Семашко, представляя Валентину Шабалину, отметила, что на посту своего заместителя она видит человека с опытом в области юриспруденции. Председатель комиссии Гордумы по бюджету Марк Фельдман отметил, что "доверяет Семашко в кадровом вопросе", но Валентина Шабалина не проходила собеседование с главой Нижнего Новгорода Елизаветой Солонченко и самим Фельдманом.

"Надолго не задержим, но необходимо пройти все процедуры", - отметил председатель бюджетной комиссии.

Напомним, что Ирина Семашко возглавляет КСП с сентября 2017 года.

Также напомним, что администрация г. Кстово ликвидируется, ее полномочия передаются администрации Кстовского района.

СПРАВКА:

Валентина Ивановна Шабалина родилась 16 января 1972 года. Окончила ННГУ им. Н. И. Лобачевского ("юриспруденция"). С 14 июня 2011 года – помощник заместителя председателя Арбитражного суда Нижегородской области. С 17 февраля 2014 года - заместитель директора по правовым вопросам МУП "Городской Водоканал" г. Кстово. 4 февраля 2015 года была назначена заместителем главы администрации г. Кстово.