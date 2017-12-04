Проект павильона для нижегородских парков от архбюро "DA" победил в голосовании Культура и отдых

По результатам голосования на лучший дизайн-проект временного многофункционального павильона для размещения в городских парках Нижнего Новгорода, проведённого на сайте муниципалитета, больше всего голосов набрал проект под №4, который представило архитектурное бюро "DA". Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Итоги голосования были подведены 4 декабря. Согласно информации, павильон планируется размещать в парках в рамках архитектурного конкурса, организованного администрацией Нижнего Новгорода совместно с клубом архитекторов и дизайнеров "Модный дом".

Как сообщается в пресс-релизе, в голосовании приняли участие 2893 человека. За проект под номером 4 от архитектурного бюро "DA" проголосовали 18% респондентов (531 человек). Предложенный проект павильона представляет собой визуально легкую деревянную конструкцию, разделенную на несколько функциональных зон: отдыха, тренажеров, две террасы, прокатный пункт, горку, а также гардероб, два санузла и душевую кабину.

Вторым по популярности стал проект №10, за который отдали свои голоса 16% опрошенных (472 человека). Павильон включает в себя две равноценные площадки - открытую и закрытую. В зависимости от погодных условий они могут использоваться для занятий физкультурой, танцами, детских игр, показов фильмов, проведений лекций, мастер-классов, общения и отдыха.

Замкнул тройку лидеров вариант проекта павильона №7. Ему отдали предпочтение 15% проголосовавших (438 человек). В основу проекта заложена модульно-каркасная конструктивная система, наиболее гибко отвечающая изменяющимся функциональным и погодным условиям.

По результатам интернет-голосования профессиональное жюри отберет три лучших проекта. Победитель конкурса будет объявлен до конца 2017 года.

Напомним, голосование стартовало 20 ноября. Всего на конкурс поступило 16 дизайн-проектов. Призовой фонд конкурса составляет 50 тысяч рублей: первая премия - 25 тысяч рублей и сертификат на аналогичную сумму на приобретение плитки компании-соорганизатора конкурса с последующей реализацией дизайн-проекта; вторая премия - 15 тысяч рублей и сертификат на 15 тысяч рублей на приобретение плитки компании - соорганизатора конкурса; третья премия в размере 10 тысяч рублей и сертификат на 10 тысяч рублей на приобретение плитки.