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Общество

Гендиректор нижегородского Фонда НХП предлагает создать в регионе профильный департамент

04 декабря 2017 17:10  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Гендиректор Фонда развития народных художественных промыслов (НХП) Нижегородской области Николай Смирнов предлагает создать в регионе профильный департамент. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Фонда, которое прошло в Законодательном собрании Нижегородской области 4 декабря 2017 года.

Смирнов напомнил, что департамент, занимающийся исключительно вопросами сохранения и развития народных художественных промыслов, существовал при губернаторе региона Иване Склярове (руководил Нижегородской областью в 1997-2001 годах, – прим. НИА "Нижний Новгород"). "Тогда за полтора года промыслы выросли на 550%, при этом ни одной копейки потрачено не было", - подчеркнул Николай Смирнов.

Говоря о других предложениях, касающихся дальнейшего развития отрасли, Смирнов сообщил, что намерен предложить региональному правительству продлить программу "Покупай нижегородское" и, помимо продукции сельского хозяйства, включить в нее изделия НХП. Кроме того, по его информации, на уровне попечительского совета Фонда принято решение создать рабочую группу, которая займется выработкой новых подходов к подаче материалов о художественных промыслах в интернете. "Мы берем три месяца. Это будет уникальный подход, и после этого мы дадим всем предприятиям наши предложения", - сказал гендиректор Фонда НХП.

"Также мы планируем обратиться к президенту России с тем, чтобы был издан документ, который придаст народным художественным промыслам статус национального достояния России. Если такой статус будет, то проблем в отрасли будет намного меньше", – заключил Николай Смирнов.

Напомним, в конце ноября 2017 года депутаты ЗС НО приняли закон о финансовой поддержке специалистов сферы НХП. С 2018 года новым работникам предприятий в течение двух лет ежемесячно будет выплачиваться дополнительно 5 тысяч рублей сверх зарплаты, а также единовременно – 35 тысяч рублей "подъемных" средств.

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