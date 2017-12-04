Явка на выборах в марте 2018 года в Нижегородской области должна составить не менее 70%, - Виктор Афонин Политика

Виктор Афонин

Явка на выборах президента РФ в марте 2018 года в Нижегородской области должна составить не менее 70%. Об этом сообщил политтехнолог, директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности нижегородской администрации Виктор Афонин.

По его словам, главной интригой выборов будут вспомогательные инструменты, которыми этот процент будет обеспечиваться. Уже известно, например, что в ряде регионов параллельно с выборами президента будут проходить местные референдумы.

Афонин сообщил, что в преддверии назначения даты выборов аппарат президента провел закрытый семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, на мероприятии также присутствовали главы региональных избирательных комиссий. Мероприятие прошло в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря.

"Прошедшее мероприятие – финальный инструктаж для ответственных за региональную внутреннюю политику перед назначением даты выборов Президента. Как известно выборы должны быть объявлены не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования" - прокомментировал проведение семинара Афонин.

Эксперт также отметил, что перед участниками семинара была поставлена задача провести выборы без нарушений, прозрачно с точки зрения технического обеспечения голосования. "У наблюдателей и международного сообщества не должно возникнуть сомнений в законности выборов и результатах голосования", - добавил он.