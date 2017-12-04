Нижегородская Дума рассмотрит вопрос правового согласования художественного оформления "синих заборов" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос правового согласования художественного оформления "синих заборов". Соответствующие правки в правила благоустройства Нижнего Новгорода озвучила начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова на заседании комиссии по городскому хозяйству 4 декабря 2017 года.

Она напомнила, что ограждения строительных площадок в Нижнем Новгороде должны выполняться из профлиста синего цвета. "К нам обратились предприниматели с предложением предусмотреть в правилах благоустройства возможность декоративно-художественного оформления заборов. Согласно разработанному правовому акту, содержание изображений не должно противоречить законодательству – содержать призывы к экстремизму, насилию. Изображение должно соответствовать требованиям устойчивости к неблагоприятным погодным условиям на период строительства объекта и безопасности для пешеходов и транспорта", - отметила Ирина Маслова.

Вопрос вынесен на декабрьское заседание Гордумы.

Напомним, что в 2007 году по решению инвестсовета часть Нижневолжской набережной была передана в аренду на 49 лет ООО "Трейд-Парк" и впоследствии скрыта от глаз горожан за "синим забором" более чем на десять лет.