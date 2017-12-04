Евгений Лазарев предложил предоставить нижегородской Думе право согласовывать тарифы на проезд и школьное питание Общество

Евгений Лазарев Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутат Евгений Лазарев предложил предоставить нижегородской Думе право согласовывать тарифы на проезд в общественном транспорте и школьное питание. Об этом он заявил на заседании комиссии Гордумы по бюджету 4 декабря 2017 года.

Депутат предлагает предоставить Гордуме право на согласование тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом, содержание детей в муниципальных детских садах, услуги в общих отделениях городских бань, питание в школах. По его мнению, это даст местному представительному органу возможность контролировать обоснованность повышения тарифов.

"7 ноября 2017 года администрация увеличила стоимость питания в школах, в среднем – на 16,67 %. Вместе с тем, согласно сведениям Нижегородстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары по отношению к декабрю 2016 года, в частности, составил 100,2 %, уровень инфляции - 0,2%. Это свидетельствует об отсутствии экономической обоснованности повышения цен", - говорится в предложенном депутате проекте решения Гордумы.

Данный вопрос вынесен на совместное заседание комиссий городской Думы.

Напомним, что в августе 2017 года администрация Нижнего Новгорода повысила стоимость проезда на общественном транспорте с 20 до 28 рублей.