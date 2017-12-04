Более 120 проектов прошли в финал конкурса "Россия – время молодых" в Нижнем Новгороде Общество

Подведение итогов финального этапа конкурса "Россия – время молодых" в Нижнем Новгороде состоится 4 декабря 2017 года. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, конкурс проходит при поддержке молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода и молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области. С 23 июня 2017 года было организаторами получено 180 заявок по девяти номинациям.

Самыми популярными стали направления "Культура", "Туризм" и "Спорт". Молодых нижегородцев также волнуют темы патриотизма и экологии. Проекты были представлены экспертному совету, в состав которого вошли депутаты Заксобрания, министры, руководители департаментов администрации Нижнего Новгорода, представители бизнеса и научного сообщества.

"Самая активная молодежь нашего города собралась в одном месте, чтобы представить свои проекты и взгляды на развитие нашего города, региона. Действительно приятно видеть, как быстро молодые люди, еще вчера не знакомые, узнают друг друга, грамотно и по-деловому выстраивают между собой правильное взаимодействие. Уровень проектов, конечно, очень разный: от заявления ярких идей до успешно реализуемых практик. Видим, что часто ребятам просто не хватает практического опыта для того, чтобы претворить лучшие задумки в жизнь. Поэтому очевидно, что сегодня нам не хватает предпринимательских центров, где подобную практику молодые люди могли бы получать на постоянной основе. Будем в этом направлении работать", - поделился своими впечатлениями от финального этапа инициатор конкурса "Время молодых", депутат Заксобрания Никита Сорокин.

Во второй, финальный этап прошли лишь 123 проекта, которые соответствуют всем требованиям положения конкурса. Участники второго тура с 19 ноября по 1 декабря смогли получить экспертные консультации по номинациям конкурса.

4 декабря ребята презентуют свои инициативы, а жюри выберет победителей, которые получат по 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

"В Нижнем Новгороде уделяется особое внимание молодежной политике, а возможность создания социальных лифтов, когда мы действительно с раннего возраста не просто готовим смену управленческой элиты, а проводим ее через конкретные проекты, конкретные дела, - дорого стоит. Вглядываясь в историю, мы прекрасно понимаем, что любые большие подвижки, будь то технический прогресс, индустриализация, строительство огромных объектов - это молодежь. У молодежи самая большая энергия, и очень важно эту энергию правильно направить. Поэтому мы поддержали инициативу депутата Законодательного собрания Никиты Сорокина и надеемся, что конкурс станет традиционным", - сказал заместитель главы Михаил Кузнецов.

Замглавы города также принял участие в работы жюри с секции "Экология". Имена победителей проекта будут объявлены уже вечером 4 декабря в ходе церемонии закрытия. Ознакомиться с новостями конкурса можно на сайте: www.времямолодых.рф.