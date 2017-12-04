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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Артема Рослякова

04 декабря 2017 18:01  [85] Происшествия
Артем Росляков

Артем Росляков

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Артема Рослякова. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, 31 летний мужчина ушел из дома на ул. Планетная в Сормовском районе.

Его приметы: худощавое телосложение, рост 175 см, светло-русые волосы с сединой и оттопыренные уши. Росляков был одет коричневую куртку, светло-голубые джинсы и коричневые ботинки. При себе он имел мобильный телефон и паспорт.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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