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Политика

Количество уволенных из-за утраты доверия чиновников в ПФО за девять месяцев 2017 года выросло в пять раз

04 декабря 2017 18:08  [80] Политика
Михаил Бабич

Михаил Бабич

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество уволенных из-за утраты доверия чиновников в ПФО за девять месяцев 2017 года выросло в пять раз по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на пресс-конференции 4 декабря 2017 года.

Он отметил, что за три квартала текущего года 125 чиновников в округе были уволены из-за утраты доверия, в то время как за тот же период прошлого года – всего 19.

Количество чиновников, привлеченных к дисциплинарной ответственности из-за конфликта интересов, выросло примерно в два раза – с 93 до 181.

Всего в округе за отчетный период зафиксировано 4924 коррупционных преступления. Общая сумма взяток по ним составила 270 млн рублей.

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