Более 200 спортсменов-паралимпийцев примут участие в Кубке РФ по плаванию в Дзержинске Нижегородской области 7-8 декабря Спорт

Более 200 спортсменов-паралимпийцев примут участие в Кубке России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и среди лиц с интеллектуальными нарушениями, который пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 7-8 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 4 декабря.

Как сообщается в пресс-релизе, в соревнованиях примут участие порядка 200 сильнейших спортсменов-паралимпийцев из 30 субъектов Российской Федерации. Среди участников - более 30 заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, а также чемпионы Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 400 м и в эстафете 4x100 м.

Кубок проводится на призы газеты "Дзержинское время". Как отмечают организаторы, мероприятие традиционно проходит уже в 17 раз и имеет статус всероссийских соревнований.

Соревнования состоятся 7 и 8 декабря на базе СДЮСШОР "Заря" (пл. Дзержинского, 6), открытие соревнований в 09:30.

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