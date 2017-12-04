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Общество

Суд продлил арест экс-начальнику отдела полиции по Воскресенскому району Нижегородской области

04 декабря 2017 18:18  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд продлил арест обвиняемому во взяточничестве экс-начальнику отдела полиции по Воскресенскому району Нижегородской области до 9 февраля 2018 года. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 4 декабря 2017 года.

По версии следствия, днем 10 октября 2017 года в р.п. Воскресенское начальник отдела полиции получил от посредника взятку в размере 130 тысяч рублей за оказание общего покровительства коммерсанту, который занимается строительными работами и услугами по перевозке грузов на территории района.

В ходе расследования уголовного дела следователем было направлено ходатайство об увольнении обвиняемого с занимаемой должности. Ходатайство удовлетворено, и обвиняемый уволен из органов полиции в связи проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, что начальник отдела был арестован 11 октября. Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

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