ТЦ "Мебельный Базар" проведет конкурс для дизайнеров в Нижнем Новгороде Общество

ТЦ "Мебельный Базар" проведет конкурс для дизайнеров в Нижнем Новгороде. Об этом отдел по связям с общественностью центра сообщил 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, ТЦ "Мебельный Базар" на протяжении шести лет удерживает позицию крупнейшего мебельного центра Приволжья. Представленное в торговом центре разнообразие салонов дополняется новыми удобствами для покупателей: помимо лифтов, эскалаторов и двухуровневой парковки сегодня в "Мебельном Базаре" есть зоны отдыха с фотоэкспозициями, кафетерий и место, где можно зарядить свое мобильное устройство. Популярными и любимыми среди нижегородцев являются и мероприятия, проводимые в "Мебельном Базаре": акции "Беспроцентная рассрочка", "Дарим деньги за покупки", "Накупи на Ялту" и другие. Так, 25 декабря 2017 года стартует новый проект торгового центра - конкурс "Битва Дизайнеров" в "Мебельном Базаре".

Многие задаются вопросом – зачем нужен дизайнер интерьера? Ведь каждый может сделать его самостоятельно, но при таком подходе возникает большая угроза риска быть неудовлетворeнными от результата. Обратиться к профессиональному дизайнеру интерьера также важно, как и к хорошему парикмахеру, портному или юристу. Именно от хорошего дизайнера в ходе ремонта зачастую зависит реализация всех намеченных планов, уют и удобство окружающего пространства.

Подобный конкурс впервые пройдет в торговом центре. Это возможность для начинающих дизайнеров продемонстрировать свои профессиональные навыки и оригинальные творческие решения. Участие в проекте будет полезно для специалистов любого уровня и статуса. Главной целью конкурса является поиск новых креативных решений, а также поиск новых возможностей для реализации творческого подхода к воссозданию уютной атмосферы в доме. Каждый дизайнер должен представить свой дизайн-проект спальни, о котором расскажет подписчикам официальной группы ТЦ "Мебельный Базар" в социальной сети ВКонтакте путем видеообращения.

Аудитория станет свидетелем захватывающей битвы и сможет поддержать своим голосом понравившийся дизайн-проект. Автор лучшего проекта, который наберет наибольшее количество голосов, получит денежный приз от ТЦ "Мебельный Базар" в размере 20 тысяч рублей. Дизайнер, который займет второе место в батле, получит 15 тысяч рублей, а участник, который станет третьим, получит 10 тысяч рублей.

Итоги конкурса будут подведены 29 января 2018 года. В торжественной обстановке победители получат заслуженные призы. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте центра.