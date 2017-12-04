"Укладывать асфальт во время снегопада - нарушение всех технологических норм и правил", - горадминистрация Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Укладывать асфальт во время снегопада - нарушение всех технологических норм и правил", - заявили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию об асфальтоукладочных работах во время снегопада, 2-3 декабря.

По информации департамента, все работы по асфальтировке, которые проводились в минувшие выходные – инициатива подрядных организаций. "Никаких указаний со стороны департамента по благоустройству и дорожному хозяйству им не давалось", - отмечается в сообщении.

Также в горадминистрации подчеркнули, что участки, выполненные с нарушением технологии, не будут приняты заказчиком к сдаче и оплачены. В соответствии с муниципальным контрактом подрядчику предстоит привести их в нормативное состояние за собственные средства. "Безусловно, укладывать асфальт во время снегопада - нарушение всех технологических норм и правил. В связи с этим департаментом будет произведена проверка всех участков на соблюдение качества работ", - говорится в информации.

Напомним, что в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе проводится большое количество работ по ремонту дорог и благоустройству территорий. Так, продолжаются работы по реконструкции ведущей к строящемуся стадиону ул. Самаркандской. Сроки завершения работ первой очереди были запланированы на август 2017 года, но в связи с проблемами с подрядчиком, были продлены до февраля 2018 года. По последним данным, открытие первого участка ул. Самаркандской запланировано на 5 декабря.

Также 30 ноября по контракту планировалось завершение работ по реконструкции первого этапа ул. Большой Покровской. При этом, в связи с выявленными дефектами при приёме работ, подрядчик планирует устранять их за свой счет, а на участке между рельсами на ул. Октябрьской будет временно положен асфальт вместо плитки.