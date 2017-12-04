Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2017 09:45  [82] Прокуратура внесла представление начальнику нижегородского ГУ МВД в связи с недоступностью телефонов экстренной службы
05 декабря 2017 09:27  [132] "Укладывать асфальт во время снегопада - нарушение всех технологических норм и правил", - горадминистрация
04 декабря 2017 19:11  [117] ТЦ "Мебельный Базар" проведет конкурс для дизайнеров в Нижнем Новгороде
04 декабря 2017 18:47  [161] Благотворительная ярмарка "Волшебные рукавички" впервые пройдет в Выксе Нижегородской области 17 декабря
04 декабря 2017 18:18  [235] Суд продлил арест экс-начальнику отдела полиции по Воскресенскому району Нижегородской области
04 декабря 2017 17:51  [165] Более 120 проектов прошли в финал конкурса "Россия – время молодых" в Нижнем Новгороде
04 декабря 2017 17:45  [213] Евгений Лазарев предложил предоставить нижегородской Думе право согласовывать тарифы на проезд и школьное питание
04 декабря 2017 17:40  [260] Минстрой РФ подтвердил Нижегородской области софинансирование строительства школы и трех детсадов в 2018 году
04 декабря 2017 17:35  [294] Нижегородская Дума рассмотрит вопрос правового согласования художественного оформления "синих заборов"
04 декабря 2017 17:21  [184] Источники финансирования проекта создания нацпарка в регионе не определены, - минэкологии
Общество

Прокуратура внесла представление начальнику нижегородского ГУ МВД в связи с недоступностью телефонов экстренной службы

05 декабря 2017 09:45  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление начальнику ГУ МВД по Нижегородской области в связи с недоступностью телефонов экстренной службы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 4 декабря 2017 года.

Сообщается, что прокуратура установила случаи, когда жители не могли дозвониться по каналам связи "02" и "102". "Выявлены случаи невозможности дозвониться по указанным каналам экстренной службы до 16 минут. В связи с этим нижегородцы в ряде случаев лишены возможности оперативно передать сообщение о происшествии, что является недопустимым", - говорится в информации прокуратуры.

Прокуратура внесла в адрес начальника регионального ГУ МВД России представление, результаты рассмотрения которого взяты на контроль.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph