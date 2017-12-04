Прокуратура внесла представление начальнику нижегородского ГУ МВД в связи с недоступностью телефонов экстренной службы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление начальнику ГУ МВД по Нижегородской области в связи с недоступностью телефонов экстренной службы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 4 декабря 2017 года.

Сообщается, что прокуратура установила случаи, когда жители не могли дозвониться по каналам связи "02" и "102". "Выявлены случаи невозможности дозвониться по указанным каналам экстренной службы до 16 минут. В связи с этим нижегородцы в ряде случаев лишены возможности оперативно передать сообщение о происшествии, что является недопустимым", - говорится в информации прокуратуры.

Прокуратура внесла в адрес начальника регионального ГУ МВД России представление, результаты рассмотрения которого взяты на контроль.