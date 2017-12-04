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Происшествия

Житель Советского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в даче взятки полицейскому

05 декабря 2017 10:00  [26] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Советского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в даче взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 5 декабря 2017 года.

По версии следствия, вечером 23 октября 2017 года сотрудники полиции на ул. Юбилейная задержали 22-летнего нижегородца, предположительно находившегося в состоянии наркотического опьянения. В связи с тем, что мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, он был доставлен в отдел полиции для составления протокола.

Там обвиняемый передал командиру отделения полка ППС взятку в размере 15 тысяч рублей за не составление протокола об административном правонарушении и освобождение его от административной ответственности. Сотрудник полиции взятку не принял, а нарушителя задержали оперативные сотрудники полиции.

Обвиняемый сознался в содеянном. Он трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) направлено в суд.

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