Мужчина и женщина погибли на пожаре в деревянном доме в Вачском районе Нижегородской области 4 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина и женщина погибли на пожаре в деревянном доме в Вачском районе Нижегородской области 4 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании в личном жилом доме в деревне Лобково поступило в МЧС в 19:10. "Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 11 человек личного состава и четыре единицы техники", - говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара сгорел дом на площади 48 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело 54-летней хозяйки дома и ее 55-летнего сожителя.

По данному факту следователи СУ СК РФ по Нижегородской области проводят доследственную проверку. По информации следственного управления, дом деревянный, оборудован печным отоплением, электроснабжение отсутствует.

При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Предположительно, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования.