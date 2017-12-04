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Неопытный водитель насмерть сбил пешехода в Арзамасском районе Нижегородской области 4 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 17:00 на ул. Советская в селе Водоватово. Согласно информации, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 111930 совершил наезд на пешехода, шедшего по краю проезжей части. В результате ДТП 21-летний мужчина получил смертельное ранение.
По данным УГИБДД, стаж водителя составлял 10 месяцев.
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