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Происшествия

Неопытный водитель насмерть сбил пешехода в Арзамасском районе Нижегородской области 4 декабря

05 декабря 2017 10:45  [155] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Неопытный водитель насмерть сбил пешехода в Арзамасском районе Нижегородской области 4 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 17:00 на ул. Советская в селе Водоватово. Согласно информации, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 111930 совершил наезд на пешехода, шедшего по краю проезжей части. В результате ДТП 21-летний мужчина получил смертельное ранение.

По данным УГИБДД, стаж водителя составлял 10 месяцев.

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