Следственный комитет РФ
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Скелетированные останки младенца обнаружены в доме на ул. Кожевеной в Нижнем Новгороде 4 декабря. Об этом СУ СК по нижегородской области сообщила 5 декабря 2017 года.
По предварительным данным, при производстве ремонтных работ в одном из офисных помещений дома, при разборе межэтажных перекрытий рабочие обнаружили завернутые в газету скелетированные останки, длина которых составляет 20 см. Газета, в которую были завернуты останки, датирована 1951 годом.
По данному факту организовала доследственная проверка. Для установления давности и причин наступления смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.
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