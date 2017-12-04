Скелетированные останки младенца обнаружены в доме на ул. Кожевеной в Нижнем Новгороде 4 декабря Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Скелетированные останки младенца обнаружены в доме на ул. Кожевеной в Нижнем Новгороде 4 декабря. Об этом СУ СК по нижегородской области сообщила 5 декабря 2017 года.

По предварительным данным, при производстве ремонтных работ в одном из офисных помещений дома, при разборе межэтажных перекрытий рабочие обнаружили завернутые в газету скелетированные останки, длина которых составляет 20 см. Газета, в которую были завернуты останки, датирована 1951 годом.

По данному факту организовала доследственная проверка. Для установления давности и причин наступления смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.