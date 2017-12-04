Мастер предстанет перед судом из-за гибели рабочего при ремонте на нефтепроводе в Нижегородской области

Зал судебных заседаний
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Мастер ремонтного участка нефтетранспортной организации предстанет перед судом в связи с гибелью рабочего при ремонте на трубопроводе в Нижегородской области. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 5 декабря 2017 года.
По версии следствия, 21 февраля 2017 года бригада ремонтной службы под руководством подозреваемого проводила работы по установке сферической заглушки на трубопровод магистрального нефтепровода "Горький-Рязань-2" в районе села Каркалей Ардатовского района.
"После окончания подготовительных работ трубопроводчики установили предохранительное запорное устройство ПЗУ-500 для выполнения сварочно-монтажных работ. Однако по указанию мастера в нарушение правил безопасности давление в системе не было доведено до безопасного показателя", - отмечается в сообщении. Из-за этого запорное устройство вылетело из нефтепровода и попало в находившегося в ремонтном котловане электрогазосварщика. От полученных повреждений 60-летний рабочий погиб.
Подозреваемый полностью признал вину, принес потерпевшей и её семье извинения по поводу случившегося, в содеянном раскаялся.
В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в суд. Согласно постановлению, подозреваемому рекомендуется назначить судебный штраф.
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