Мастер предстанет перед судом из-за гибели рабочего при ремонте на нефтепроводе в Нижегородской области Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мастер ремонтного участка нефтетранспортной организации предстанет перед судом в связи с гибелью рабочего при ремонте на трубопроводе в Нижегородской области. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 5 декабря 2017 года.

По версии следствия, 21 февраля 2017 года бригада ремонтной службы под руководством подозреваемого проводила работы по установке сферической заглушки на трубопровод магистрального нефтепровода "Горький-Рязань-2" в районе села Каркалей Ардатовского района.

"После окончания подготовительных работ трубопроводчики установили предохранительное запорное устройство ПЗУ-500 для выполнения сварочно-монтажных работ. Однако по указанию мастера в нарушение правил безопасности давление в системе не было доведено до безопасного показателя", - отмечается в сообщении. Из-за этого запорное устройство вылетело из нефтепровода и попало в находившегося в ремонтном котловане электрогазосварщика. От полученных повреждений 60-летний рабочий погиб.

Подозреваемый полностью признал вину, принес потерпевшей и её семье извинения по поводу случившегося, в содеянном раскаялся.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в суд. Согласно постановлению, подозреваемому рекомендуется назначить судебный штраф.